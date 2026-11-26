Первый частный детский сад поселка Селятино «Бельчонок» 26 ноября отметил 10-летие. За это время его воспитанниками стали 250 детей, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Детский сад «Бельчонок» в поселке Селятино Наро-Фоминского городского округа появился по инициативе молодых специалистов. Они стремились создать пространство с индивидуальным подходом к каждому ребенку. Педагоги учитывают особенности характера воспитанников и поддерживают тесный контакт с родителями.

В учреждение принимают детей от полутора до семи лет. За десять лет его посещали 250 ребят. Из них 41 выпускник прошел полный образовательный цикл — от младшей ясельной группы до подготовки к школе. Несмотря на отсутствие дефицита мест в муниципальных детских садах, группы «Бельчонка» остаются полностью укомплектованными. Его выбирают семьи из Селятино и соседних населенных пунктов.

Поздравить коллектив с юбилеем пришли представители управления по образованию администрации Наро-Фоминского городского округа, сотрудники территориального управления Селятино, родители нынешних воспитанников и выпускники прошлых лет. Гости поблагодарили педагогов и руководство за преданность профессии и заботу о детях.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача властей — создать максимально комфортные условия для привлечения педагогов. «Наша задача — приложить максимум усилий, создать условия для того, чтобы специалисты приезжали к нам работать. Все новые школы, конечно, должны иметь высокое качество образования. Если раньше мы строили учебные заведения на 550, 1 100 мест, то сейчас — на 1 500, 2 000 учащихся. Часто это комплексы, где мы также занимаемся дошкольным образованием, что является крайне востребованным», — заявил Воробьев.