Подведены итоги регионального конкурса «Лучший детский сад — 2025». В нем приняли участие 35 дошкольных учреждений из 35 муниципалитетов Московской области. В рейтинг десяти лучших образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования, вошло балашихинское дошкольное отделение № 3 школы № 2 имени Героя России Крестьянинова — учреждение заняло второе место среди лауреатов конкурса. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В рейтинг десяти лучших образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования, вошло балашихинское дошкольное отделение № 3 школы № 2 имени Героя России Крестьянинова — учреждение заняло второе место среди лауреатов конкурса.

Награждение победителей и лауреатов почетными грамотами будет проведено в рамках августовской педагогической конференции.

Конкурс показал высокий уровень организации дошкольного образования в Подмосковье и подтвердил готовность делиться лучшими практиками среди образовательных организаций региона.

Конкурс «Лучший детский сад» в Московской области проходит ежегодно. Среди его задачи — поддержание и стимулирование внедрения лучших инновационных моделей и развивающих систем дошкольного образования.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в области на сегодняшний день работают порядка 50 тыс. учителей, свыше 2 тыс. из них являются заслуженными работниками сферы образования.

Воробьев подчеркнул, что учителя также занимаются патриотическим воспитанием ребят – проводят встречи с настоящими героями на уроках «Разговоры о важном».