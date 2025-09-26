Детям погибших героев СВО вручили Ордена Мужества в Серебряных Прудах

Глава Серебряных Прудов Олег Павлихин в торжественной обстановке передал государственные награды детям рядовых Тарасова и Вырлана, отдавших жизни при выполнении воинского долга. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

В администрации округа состоялась церемония, полная одновременно скорби и гордости. Глава муниципального образования Олег Павлихин вручил Ордена Мужества посмертно детям военнослужащих, погибших в ходе специальной военной операции. Высокая государственная награда была передана на хранение юным наследникам, как символ несгибаемого мужества и вечной памяти о подвиге их отцов.

Орден Мужества получила дочь рядового Виктора Тарасова, трагически погибшего 23 апреля 2024 года. Награду за своего отца приняла Варвара Гундрова. Для шестилетней девочки эта награда станет главной святыней и памятью о героическом папе.

Семья рядового Адриана Вырлана, павшего смертью храбрых 16 мая 2024 года, на церемонии была представлена сразу четырьмя детьми. Орден Мужества был вручен Анне, Александру, Адриане и Артему.

Глава округа, обращаясь к семьям, подчеркнул глубину благодарности и признательности всего общества.

«Сегодня мы отдаем долг памяти настоящим героям, которые ценой своей жизни выполнили свой воинский долг перед Родиной. Нет слов, которые смогли бы утешить боль потери. Но мы хотим, чтобы их дети знали: их отцы — герои, а их подвиг навсегда останется в наших сердцах. Эти награды — свидетельство их доблести, которую мы обязаны хранить и чтить», — сказал Олег Павлихин.

Церемония прошла в атмосфере глубокого уважения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что власти Подмосковья максимально вовлечены в работу по поддержке семей участников СВО.

«Мы понимаем, что должны продолжать активно выходить на контакт с теми, кто нуждается в помощи, и, конечно, предусматривать различные меры поддержки. Поэтому в каждом муниципалитете и волонтеры, и представители власти <…> стараются максимально быть вовлечены в эту работу», — сказал Воробьев.