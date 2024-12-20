Детям из туберкулезного санатория № 4 в Орехово-Зуеве подарили новогоднюю сказку

Даже в новогодние праздники детский дошкольный туберкулезный санаторий № 4 в Орехово-Зуеве не прекращает свою работу. Но детишки, оставшиеся здесь, тоже могут почувствовать атмосферу волшебства, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Команда проекта «ВВЕРХ.ПРО» партии «Единая Россия» и представители компании ООО «Лидер-М» устроили настоящее торжество для ребят из детского дошкольного туберкулезного санатория г. Орехово-Зуево. Дед Мороз и Снегурочка танцевали вместе с малышами, слушали стихи и песни.

«Получился такой праздник, чтобы порадовать детей перед Новым годом. Чтобы у них запомнилось это воспоминание надолго, сделать приятно детишкам», — сказала представитель компании ООО «Лидер-М» Оксана Борейко.

К сожалению, стены учреждения не остаются пустыми и в праздники. Здесь ребята проходят лечебные процедуры, и процесс не прерывается даже в новогодние праздники. Грустно, что детишки не смогли отправиться на каникулы домой, но торжество пришло к ним.

«А я, честно говоря, плакала, даже не ожидала, что это меня так сильно тронет. У нас был Дед Мороз из нашего коллектива, и как люди проявляют себя рядом с детьми. Это очень искренне, наполнено эмоциями, как дети радуются», — сказала руководитель проекта «ВВЕРХ.ПРО» Дарья Шарова.

Детишки утренник оценили и были очень рады сказочным гостям.

Конечно же, Дед Мороз со Снегурочкой принесли подарки. Среди них все, что нужно для санатория: одежда детишкам, подгузники, пазлы, книжки светильники и новая елка.

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