Детям из новых регионов и приграничья отправили новогодние подарки из Подмосковья

В Подмосковье продолжают сбор и отправку гумпомощи бойцам СВО и мирным жителям в новых и приграничных регионах. В преддверии Нового Года партактив «Единой России» передал детям из этих регионов подарки, которые не только поднимут ребятам настроение, но и передадут частичку тепла, сообщила пресс-служба подмосковного отделения партии.

Так, активисты «Молодой Гвардии Единой России» и парламентарии из Люберец, Химок, Богородского, Солнечногорска и Шатуры посетили Курскую и Белгородскую области с гуманитарной миссией.

Они передали адресную помощь мирным жителям, детям, бойцам спецоперации и приюту для животных, а также организовали новогоднее представление для более чем 100 детей участников СВО.

Основная часть гуманитарного груза была доставлена в распределительные центры Курской и Белгородской областей. Оттуда помощь направят в пункты временного размещения, где сегодня живут эвакуированные семьи, а также в детский дом. В составе груза — продукты длительного хранения, питьевая вода, медикаменты первой необходимости, перевязочные материалы, средства личной гигиены, тёплая одежда и электрические приборы, необходимые в зимний период.

Отдельный блок гуманитарной миссии был посвящён детям. Люберецкиe молодогвардейцы организовали новогоднее интерактивное представление для более чем 100 детей участников СВО. Театрализованная программа «Ёлочка, гори!» прошла с активным вовлечением детей, играми и полноценным сюжетом со сказочными персонажами.

Богородские партийцы отправили крупную партию помощи для бойцов и детей в ЛНР. Груз до места назначения доставили секретарь местного отделения «Единой России» Игорь Сухин, члены и сторонники партии вместе с волонтерами.

Одним из самых трогательных моментов командировки стала встреча с воспитанниками школы-интерната в Лутугино.

«Здесь живут 150 детишек, привезли ребятам необходимые вещи и гуманитарную помощь. Особенно ценно, что часть посылок собирали их сверстники из наших центров образований вместе с родителями и учителями. Каждый ребенок получил новогодний подарок, но важнее всего было другое — подарить им немного веры в чудо», - отметил Игорь Сухин.

Из Балашихи детям Донецка передали несколько тысяч новогодних подарков.

«Мы не могли остаться в стороне и не поздравить наших военнослужащих и их семьи с наступающим Новым годом. Мы всегда на связи с Донецкой Народной Республикой, поддерживаем наших бойцов, местных жителей и также социальные объекты. Сегодня мы передаем новогодние подарки и детские товары ребятам из Донецкого социального центра», – отметил секретарь местного отделения «Единой России» Сергей Юров.

Детям военнослужащих и воспитанникам детского дома отправили пять тысяч сладких подарков, мягкие игрушки, товары для творчества, канцтовары и теплые вещи. Груз был собран партийцами, предприятиями Балашихи, местным отделением ресурсного центра «Волонтеры Подмосковья».

Напомним, «Единая Россия» продолжает сбор помощи для военных и мирных жителей в каждом городском округе Подмосковья. Присоединиться может любой желающий: адреса и контакты общественных приемных партии доступны на региональном сайте областного отделения.

