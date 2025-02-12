Дети Воскресной школы Балашихи написали письма защитникам Отечества

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В преддверии Дня Защитника Отечества ученики Воскресной школы при Храме Пехра-Покровское написали трогательные письма нашим бойцам, чтобы порадовать их на передовой, тем самым напоминая, что их очень ждут домой, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

В рамках партийного проекта «Крепкая семья» в мероприятии приняла участие член фракции «Единая Россия», депутат горсовета Балашихи Марина Жирова. На уроке учащимся рассказали об истории праздника, о наследниках героизма прошлых сражений — бойцах СВО. В заключении дети написали письма бойцам со словами благодарности за их труд и героизм.

«Сорок писем воспитанников Воскресной школы со вложенными в них ангелами-хранителями передам нашим волонтерам для отправки в зону СВО с очередным грузом гуманитарной помощи», — рассказала координатор партийного проекта «Крепкая семья» Марина Жирова.

Партийный проект «Крепкая семья» направлен на поддержку семейных ценностей и объединение общественных организаций, социальных НКО, государственных органов и активных граждан для реализации конкретных дел.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации», — сказал губернатор.