Дети ветеранов СВО в Богородском округе подготовили подарки ко Дню отца

Дети ветеранов специальной военной операции расписали футболки для своих пап на творческом мастер-классе в Богородском округе. Занятие организовали в преддверии Всероссийского Дня отца, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Мастер-класс по кастомизации — росписи одежды — организовали ассоциация ветеранов СВО, государственный фонд «Защитники Отечества» и Женский клуб СВО. Дети попробовали себя в роли дизайнеров и освоили новые техники декоративно-прикладного творчества.

Участники украсили футболки надписями «Лучшему папе», изображениями любимых мультипликационных героев и яркими отпечатками ладоней. Подготовленные подарки дети вручат своим отцам — ветеранам специальной военной операции.

Организаторы отметили, что такие встречи помогают детям выразить чувства через искусство и укрепляют семейные ценности.

Мастер-класс также посетила депутат совета депутатов Богородского округа Екатерина Щербакова. Она поддержала участников теплыми словами и принесла сладкие угощения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что родственники и дети участников специальной военной операции в Подмосковье получают различные меры поддержки, в том числе и в индивидуальном порядке.

«Дети, родители, жены (участников СВО — ред.) сталкиваются с разными сложностями. Мы стараемся помогать и в рамках фонда «Защитники Отечества», и на каждой территории у нас есть семьи, которые мы сопровождаем», — сказал губернатор.