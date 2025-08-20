Дети в Раменском округе получили подарочные школьные наборы

В преддверии Дня знаний в ДК «Сатурн» состоялся благотворительный марафон-ярмарка в рамках всероссийской акции «Собери ребенка в школу». В Раменском округе «Единая Россия» подарила школьные наборы детям из семей, в оказавшихся в сложной жизненной ситуации, в результате акции 56 будущих школьников получили новые рюкзаки, полностью укомплектованные всеми необходимыми канцелярскими принадлежностями, сообщила пресс-служба подмосковного отделения партии.

Акция «Собери ребенка в школу» стала уже традиционной для Раменского отделения «Единой России». В этом году в ее организации активное участие приняли Раменский Молодежный центр, местное отделение Союза Женщин России, благотворительная автономная некоммерческая организация «Рука Помощи» и благотворительный фонд «Дари Свет».

В мероприятии приняли участие секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Эдуард Малышев, депутаты Совета депутатов Раменского муниципального округа, члены фракции «Единая Россия», представители администрации и активные жители округа.

«Женское движение партии „Единая Россия“ сегодня проводит замечательную добрую акцию для всех жителей нашего округа „Собери ребенка в школу“. Скоро 1 сентября, и все семьи уже начали готовиться к новому учебному году. Но есть такие семьи, которым необходима наша помощь и поддержка. Мы их знаем, и сегодня подарили от чистого сердца и с добрыми намерениями, ребятам все необходимое для школы. Я уверена это отличная мотивация учиться только на „отлично“», — руководитель фракции «Единая Россия» в Совете депутатов Раменского муниципального округа, куратор партийного проекта «Женское движение Единой России» Нина Широкова.

Для гостей марафона была подготовлена насыщенная программа: работала ярмарка мастеров, где можно было приобрести изделия ручной работы, проводились мастер-классы по росписи и гравюре, а также благотворительная беспроигрышная лотерея. Все желающие могли принести канцелярию, рюкзаки и школьную форму в качестве пожертвования или приобрести их прямо на месте. Также в рамках мероприятия работал пункт сбора гуманитарной помощи для участников специальной военной операции. Праздничную атмосферу создавали выступления творческих коллективов округа.

«Для нашей организации это первый опыт участия в столь масштабной акции. Узнав о данной партийной инициативе, мы выразили готовность оказать содействие в ее проведении, поскольку поддержка семей с детьми является одним из наших ключевых направлений работы. Мы благодарны за возможность объединить усилия для достижения общей цели», — руководитель социального направления БАНО «Рука Помощи» Анастасия Заменская.

Акция «Собери ребенка в школу» проводится Партией «Единая Россия» по всей стране в рамках партийного проекта «Новая школа». Ее главная цель — оказание адресной поддержки многодетным и малообеспеченным семьям для обеспечения детей всем необходимым к началу учебного года. В текущем году планируется, что более 300 школьников Раменского муниципального округа получат рюкзаки и канцелярские наборы.

По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, ежегодно в Подмосковье становится на 40 тыс. школьников больше, именно поэтому в регионе продолжают строить современные образовательные учреждения, а также капитально ремонтируют уже имеющиеся объекты.

«В этом году мы делаем капитальный ремонт в 42 школах по президентскому нацпроекту „Образование“. Мы хотим, чтобы школы были не просто местами для учебы, а настоящими центрами для развития детей, где они смогут учиться, творить и проводить время», — заявил Воробьев.