В Петербурге бесплатные службы помогают несовершеннолетним защитить свои права и справиться с семейными и школьными конфликтами, сообщает «МК в Санкт-Петербурге» .

В каждом районе работают центры психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи, а также центры социальной помощи семье и детям. В них консультируют психологи, социальные педагоги, в семейных центрах — также юристы. Поддержку могут получить и родители.

«Допустим, подросток чувствует, что с ним поступают несправедливо, — он может в любом возрасте прийти за советом в органы опеки. Это один из самых доступных вариантов», — рассказала юрисконсульт центра «Ювента» Дарья Скоробогатова.

При непосредственной угрозе нужно звонить 112. О насилии можно сообщить в полицию или Следственный комитет. При школьной травле следует обратиться к классному руководителю и письменно — к директору. Если школа бездействует — в комитет по образованию, прокуратуру или к уполномоченному по правам ребенка. Важно сохранять сообщения с угрозами, скриншоты с датой и временем, а травмы фиксировать у врача.

Центр «Ювента» бесплатно оказывает медицинскую и психологическую помощь подросткам от 10 до 18 лет. Его телефон доверия работает анонимно и круглосуточно. Приют «Транзит» круглосуточно принимает детей от 3 до 18 лет, в том числе пострадавших от насилия или ушедших из дома.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.