Дети участников СВО отправятся в подмосковный лагерь «Литвиново»

Учебные будни на днях уже сменятся каникулами и дети участников специальной военной операции отправятся в подмосковный лагерь «Литвиново», сообщает пресс-служба Минсоцразвития Подмосковья.

«Второй год в нашем лагере «Литвиново» по бесплатным путевкам отдыхают дети участников специальной военной операции. За это время тут уже отдохнули свыше 5 тысяч ребят. Лето — не единственная пора для отдыха в лагере, уже завтра стартует новая осенняя смена, на которую заедут 250 детей нашего региона», — рассказала Вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.

В Министерстве социального развития Подмосковья напомнили, что детский лагерь «Литвиново» входит в 10-ку лучших лагерей страны. В нем создана отличная инфраструктура: есть боулинг, бассейн, инвентарь для занятий различными видами спорта, уникальные программы воспитания и развития.

Насыщенную программу для маленьких гостей осеннего заезда подготовили сотрудники лагеря. Ребят ждет масса секций и кружков по интересам: моделирование, азиатская культура и живопись, оригами, бисероплетение, а также фестивали и квесты, конкурсы отрядного творчества и дискотеки.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что все детские лагеря на территории региона должны активно задействоваться в летнем отдыхе.

«Понимаю, что главы уделяют особое внимание проверке, состоянию летних лагерей, чтобы там все соответствовало стандартам. Считаю эту работу очень важной», — сказал глава региона.