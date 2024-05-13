Дети участников СВО из Подмосковья будут отдыхать в лагере бесплатно

По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева дети участников СВО будут отдыхать в летнем лагере бесплатно, сообщила первый зампред правительства региона Людмила Болатаева.

Дети участников спецоперации из Подмосковья отдохнут этим летом в лагере «Литвиново».

«Этот лагерь государственный, входит в топ-10 лучших лагерей нашей страны. Очень хорошие отзывы и детей, и родителей. 3 тыс. детей в возрасте от 7 до 15 лет отдохнут за это лето», — сказала Болатаева на совещании Воробьева с руководящим составом правительства региона и главами городских округов.

Дефицита мест, по словам первого зампреда, в этом лагере, по опыту прошлого года, быть не должно.

Работа по информированию семей участников СВО о такой возможности отдохнуть детям летом идет проактивно.