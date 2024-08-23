Дети стали сочинять вдвое больше сказок с помощью искусственного интеллекта

Дети стали сочинять вдвое больше сказок на умных колонках Sber с использованием GigaChat. За последний месяц обращения детей к виртуальному ассистенту в умных колонках Sber с нейросетевой моделью GigaChat выросли на 65%.

Чаще всего пользователи просят голосового помощника рассказать сказку. Детская аудитория, предпочитающая сгенерированные GigaChat сказки, увеличилась в два раза. В среднем каждый ребенок сочиняет две сказки за один раз, обычно это занимает около 10 минут. Дети могут придумать любую историю и выбрать любого главного героя. Среди существующих вымышленных персонажей любимыми у детей являются Человек-паук, Чебурашка, Леди Баг, Эльза и Гарри Поттер.

Нейросетевая модель GigaChat поддерживает диалог с пользователем, генерирует изображения и разные виды текстов. С помощью GigaChat можно придумать поздравление, кулинарный рецепт, разработать план спортивных тренировок, а дети сочиняют истории, сказки или рассказы.