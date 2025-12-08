Дети сотрудников Росгвардии посетили музей истории молока в Пушкинском округе

Экскурсия началась в музее «Буренка», где школьникам рассказали о строении коровы и процессе образования молока. Особое внимание уделили истории появления первого глазированного десерта.

В рамках программы участники посетили действующий цех, где в специальных костюмах наблюдали за всеми этапами производства десертов: от смешивания творожной массы до покрытия изделий шоколадной глазурью и упаковки готовой продукции.

Интерактивная часть включала мастер-класс, на котором школьники работали с настоящим оборудованием, наполняли вафельные рожки сгущенкой или мороженым и знакомились с контролем качества в лаборатории.

Ярким моментом стала дегустация продукции прямо с конвейера: дети попробовали свежие глазированные сырки, творог, сметану и другие молочные изделия. В завершение каждый участник получил подарки от фабрики.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что новый животноводческий комплекс, который строится в Сергиево-Посадской городском округе, — это значимый проект для региона. Он направлен на продовольственную безопасность России.

«Этот проект очень значим в рамках президентских программ, направленных на продовольственную безопасность нашей страны. Может быть, не все знают, что два из трех орденов Ленина Московская область получила именно за инновационное сельское хозяйство. Когда-то в Подмосковье производили порядка 2 млн тонн молока в год, и я уверен, что, если подходить с умом, применять современные технологии, работать эффективно, то многое получается. В Подмосковье сегодня есть дефицит молока, поскольку на территории региона крупнейшие компании перерабатывают и производят большой объем различной молочной продукции. Здесь рядом находится «Сырная долина», которая также очень нуждается в сырье. Поэтому строительство такого крупного комплекса очень важно для нас», — рассказал Воробьев.