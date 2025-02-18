Дети со скрытой суперспособностью: психолог назвала уникальный плюс СДВГ

Дети с синдромом дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) обладают уникальной способностью воспринимать окружающий мир, что делает их мультизадачными. Гештальт-терапевт Светлана Ершова отметила, что такие дети имеют значительный жизненный потенциал, сообщает NEWS.ru .

По словам эксперта, их восприятие мира превышает средний уровень: они замечают, чувствуют и видят гораздо больше, однако им трудно обрабатывать информацию.

«СДВГ — это скрытая суперспособность в мире возможностей», — заявила Ершова.

Эти дети выделяются гибким мышлением и высокой энергией, что позволяет им быстро адаптироваться к изменениям. Они могут работать в нескольких направлениях одновременно и нередко проявляют креативность, что делает их успешными в таких областях, как искусство и наука.

Потенциал СДВГ заключается в способности находить нестандартные решения и избегать шаблонных подходов. Энергия и энтузиазм людей с таким синдромом способствуют успехам в различных сферах жизни. Кроме того, быстрая реакция на изменения и творческие таланты помогают им достичь значительных результатов в избранной деятельности.