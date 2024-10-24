Дети с ОВЗ и жители подготовили растения к зиме в парке «Ривьера» в Можайске

Участники общественной организации помощи детям с ограниченными возможностями здоровья им. Георгия Победоносца, а также активные жители Можайского округа приняли участие в подготовке деревьев и кустарников парка «Ривьера» к зимнему периоду. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

По словам директора парка Александра Калинина, подготовить зеленые насаждения к холодам очень важно. Для того, чтобы весной и летом цветы и деревья радовали гостей парка, их обработали специальными средствами, обрезали лишние ветки и замаскировали спилы от попадания влаги.

«Здорово, что нас поддержали неравнодушные жители! При участии представителей общественной организации детей с ограниченными возможностями здоровья мы уже обработал розы, а далее приступаем к облагораживанию яблоневого сада», — рассказал Александр Калинин.

Сад в парке появился 7 октября 2023 года в честь участников специальной военной операции. Его посадили неравнодушные жители, участники СВО, находящиеся в отпуске, их семьи, волонтеры и активисты. Всего было высажено 67 яблонь.

«Для наших детей такая терапия очень важна. Она способствует их социализации через любовь к труду и заботу о природе», — поделилась руководитель общественной организации им. Георгия Победоносца Маргарита Орлова.

На этом подготовка парка к зимнему сезону не заканчивается. Уже сейчас там проверяют готовность механизированной техники и ручного инвентаря, а сотрудники парка изготовили кормушки для птиц.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.

«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было „грязных“ предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.