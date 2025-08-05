Дети с 6 лет могут подать заявки на новый сезон премии «Экология — дело каждого»

Начался прием заявок на VI международную детско-юношескую премию «Экология — дело каждого». Мероприятие проводится по инициативе Федеральной службы по надзору в сфере природопользования, в Подмосковье ее поддерживает Минэкологии региона. Участвовать в премии могут дети и подростки от 6 до 18 лет. Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии региона.

«Премия Росприроднадзора — самое масштабная и интересная всероссийская инициатива в области экопросвещения, волонтерства, экологического творчества. Мы гордимся тем, что из года в год подмосковная молодежь принимает самое активное участие и добивается признания. В прошлом году сразу семеро представителей области победили в номинациях премии. Нет сомнений в том, что и в новом сезоне подмосковные участники будут одними из сильнейших», — сказал министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин.

В этом году будут приниматься работы участников в новой номинации «Зоомир», где участники всех возрастов могут присылать веселые видеоролики со своими питомцами.

Как сообщили в оргкомитете, участие в премии дает возможность воспользоваться своими достижениями. Более 150 российских вузов предоставляют победителям и призерам дополнительные баллы и возможность бесплатного обучения.

Ежегодно сотни детей премия отправляет во Всероссийский детский центр «Орленок» на Черное море, в ВДЦ «Океан» на Японском море, а также исследовательский лагерь на Байкале.

Подробнее о премии и условиях участия здесь: www.экологияделокаждого.рф.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что экология является чувствительной темой для всех регионов и во многом связана с чистыми водоемами и структурой очистки. Он напомнил о реализации большой программы по модернизации очистных сооружений в Подмосковье.

Кроме того, губернатор сообщал, что в Подмосковье продолжат работы по очистке рек и озер, к выбору водоемов важно подключать жителей. Он поручил не церемониться с теми, кто загрязняет реки в регионе.