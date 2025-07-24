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Дети РФ могут поучаствовать в конкурсе видео-работ «Внимание на светофор»

С 25 июля по 28 августа дети от 7 лет могут поучаствовать в I Всероссийском конкурсе видео-работ и презентаций «Внимание на светофор», направленном на профилактику ДТП с участием детей и приуроченном к международному дню светофора, сообщает пресс-служба благотворительного фонда имени «Наташи Едыкиной».

Международный день светофора ежегодно отмечается 5 августа, в день установки первого работающего светофора.

Конкурс видео-работ и презентаций по ПДД проводится с целью профилактики дорожно-транспортных происшествий с участием детей, через художественно-эстетические навыки и способности.

К участию в конкурсе приглашаются мальчишки и девчонки от 7 до 18 лет. Конкурсные материалы принимаются согласно положению конкурса строго на электронный адрес: video.pdd@fond-edykina.ru.

Дополнительная информация по телефону: +7 (903) 947-66-81, +7 (967) 640-17-45 (WhatsApp; Viber; Telegram), прием звонков и сообщений с 10:00 до 16:00 по Московскому времени в рабочие дни.

Миссия фонда: помощь детям, пострадавшим в ДТП, пропаганда и воспитание общей культуры поведения участников дорожного движения.