Дети Подмосковья могут поучаствовать в активностях кластера «Мой мир»

В целях популяризации профессии пожарного и спасателя, безопасности жизнедеятельности среди детей 1 июня 2024 года МЧС России проводит тематические развлекательные, интерактивные и иные зоны активности для детей всех возрастных категорий в рамках детского кластера «Мой мир», сообщает пресс-служба ведомства.

Активности проведут на XV Международном салоне средств обеспечения безопасности «Комплексная безопасность — 2024», в КВЦ «Патриот».

Ребята смогут поучаствовать в полосе препятствий на «пожарном Олимпе», детском пожарном квесте и уроке безопасности, а также ознакомиться с экспонатами выставки пожарно-спасательной технике.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.