Дети могут поучаствовать в конкурсе, направленном на профилактику ДТП зимой

С 18 ноября по 18 декабря благотворительный фонд поддержки детей, пострадавших в ДТП имени «Наташи Едыкиной» приглашает к участию в VIII Всероссийском конкурсе рисунков по ПДД «Со светофоровой наукой по зимним дорогам детства», приуроченном ко дню рождения Деда Мороза и направленном на профилактику ДТП в зимний период, сообщает пресс-служба фонда.

Конкурс рисунков проводится с целью профилактики дорожно-транспортных происшествий с участием детей в зимний период времени через художественно-эстетические навыки и способности детей.

Конкурс проводится в рамках проекта «Со светофоровой наукой по добрым дорогам детства». К участию в конкурсе приглашаются дети от 3 до 14 лет. Конкурсные материалы принимаются согласно положению конкурса строго на электронный адрес: konkurs.pdd@fond-edykina.ru, ссылки на информацию о конкурсе на сайты фонда: www.fond-edykina.ru, new.fond-edykina.ru; сайт проекта: http://svetofor.fond-edykina.ru.

Дополнительную информацию можно уточнить по телефонам: 8(903)947-66-81; 8(967)640-17-45

(WhatsApp; Viber; Telegram), прием звонков и сообщений с 8:00 до 15:00 по московскому времени в рабочие дни.