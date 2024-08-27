Дети могут поучаствовать в конкурсе фото и видео работ по ПДД ко Дню знаний

Схема безопасного маршрута от дома до школы и обратно требуется всем родителям и детям. Родители просто обязаны проверить, каким маршрутом ребенку безопаснее ходить в школу, выяснить все опасности на пути и разработать собственный план обучения простейшим правилам дорожного движения. Благотворительный фонд поддержки детей пострадавших в ДТП имени «Наташи Едыкиной» предлагает создать фото или видео работы на тему правильного поведения детей на улице осенью, сообщает пресс-служба фонда.

Со 2 сентября по 18 ноября детей с 6 до 16 лет приглашают поучаствовать в V Всероссийском конкурсе фото- видео работ по ПДД «Дорожная грамматика образовательных дорог детства», приуроченном ко Дню знаний и направленном на профилактику ДТП с участием детей по дороге в образовательные учреждения.

Необходимо отобразить идеи, предложения ребенка, как он прокладывает безопасный маршрут в школу, детский сад или же участник самостоятельно создает фото-видео работу на данную тему конкурса.

Конкурс фото — видео работ по ПДД проводится с целью профилактики дорожно-транспортных происшествий с участием детей по дороге в образовательные учреждения, через художественно-эстетические навыки и способности.

Необходимо, чтобы творческие фото или видео работы были на тему ПДД, правильного поведения детей на улицах и по дороге в образовательные учреждения. Необходимо отобразить идеи, предложения ребенка, как он прокладывает безопасный маршрут по дороге в образовательные учреждения, или же участник самостоятельно создает фото-видео работу на данную тему конкурса).

Конкурсные материалы принимаются согласно положению конкурса строго на электронный адрес: dor.grammatika@fond-edykina.ru.