Дети из Воскресенска посетили с экскурсией пожарную часть

В честь недели детской безопасности в рамках федерального партийного проекта «Единой России» «Крепкая семья» в Воскресенске провели экскурсию по Пожарной части для детей. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Воскресенск.

Дети узнали много нового и интересного о работе пожарных. Например, школьникам рассказали про пожарные машины, о том, как устроены эти мощные и красивые автомобили, и для чего нужны все их кнопки и рычаги. Пожарные показали, какие инструменты и приборы они используют для тушения огня и спасения людей. Дети увидели, как проходит подготовка пожарных к выезду на вызов и как быстро они должны собираться.

«От себя рассказали ребятам о правилах пожарной безопасности в школе и дома, о том, как правильно вызвать пожарную службу, а также об оказании первой помощь при ожогах. Уверен, что дети остались в восторге от экскурсии и узнали много нового и интересного», — поделился исполнительный секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Андрей Баранов.

В конце активисты и сторонники партии раздали ребятам памятки о пожарной безопасности.

Подобные экскурсии способствуют повышению уровня информированности детей о возможных рисках и опасностях при несоблюдении основных правил безопасности в различных ситуациях и условиях.

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