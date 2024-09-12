Дети из Подмосковья могут поучаствовать в конкурсе рисунка «Моя семья»
Фото - © ДК "Вертикаль" г.о. Дзержинский
ДК «Вертикаль» городского округа Дзержинский приглашает детей дошкольного возраста, учащихся общеобразовательных учреждений и воспитанников дополнительного образования принять участие в конкурсе детского рисунка «Моя семья», сообщает пресс-служба администрации горокруга.
Творческое соревнование, которое организовано в рамках «Года семьи», состоит из нескольких этапов: I этап — с 7 до 25 октября включительно прием заявок и рисунков; II этап — с 28 октября по 25 ноября проведение выставки работ участников конкурса в фойе ДК «Вертикаль»; III этап — 22 ноября торжественное награждение победителей, определенных путем народного голосования.
Заявка на участие и положение о конкурсе доступны на сайте дворца культуры.
Как отметили организаторы, авторы 10 лучших рисунков получат памятные подарки. Все участники получат электронный сертификат.
2024 год объявлен в России «Годом семьи» в соответствии с указом президента России в целях популяризации государственной политики в сфере защиты семьи и сохранения семейных ценностей.
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