Дети из Подмосковья могут поучаствовать в конкурсе рисунка «Моя семья»

Творческое соревнование, которое организовано в рамках «Года семьи», состоит из нескольких этапов: I этап — с 7 до 25 октября включительно прием заявок и рисунков; II этап — с 28 октября по 25 ноября проведение выставки работ участников конкурса в фойе ДК «Вертикаль»; III этап — 22 ноября торжественное награждение победителей, определенных путем народного голосования.

Заявка на участие и положение о конкурсе доступны на сайте дворца культуры.

Как отметили организаторы, авторы 10 лучших рисунков получат памятные подарки. Все участники получат электронный сертификат.

2024 год объявлен в России «Годом семьи» в соответствии с указом президента России в целях популяризации государственной политики в сфере защиты семьи и сохранения семейных ценностей.

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