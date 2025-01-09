Дети из Подмосковья могут поучаствовать в конкурсе «Азбука автомобиля»
Благотворительный фонд поддержки детей, пострадавших в ДТП, имени Наташи Едыкиной приглашает к участию в IV Всероссийском конкурсе стихов и песен об автомобиле «Азбука автомобиля», направленном на профилактику ДТП с участием детей и приуроченном ко Всемирному Дню изобретения автомобиля, который отмечают 29 января. Принять участие в конкурсе можно по 28 февраля, сообщает пресс-служба фонда.
Конкурс чтецов стихов по ПДД об автомобиле проводится с целью профилактики дорожно-транспортных происшествий с участием детей, через художественно-эстетические навыки и способности.
Задачи конкурса:
- активизация деятельности образовательных учреждений по обучению воспитанников нормам и правилам дорожного движения и безопасного поведения на дорогах;
- повышение интереса у детей к безопасности жизнедеятельности;
- приобщение детей и родителей к общим нормам культурного поведения на дорогах;
- привлечение внимания родителей, общественности к проблемам детского дорожно-транспортного травматизма;
- развитие социальной активности родителей в области безопасности дорожного движения детей на дорогах;
- формирование у детей навыков безопасного поведения на дорогах;
- пропаганда здорового и безопасного семейного образа жизни;
- развитие творческих способностей детей;
- создание условий для познавательно-речевого и художественно-эстетического развития детей;
- воспитание положительного эмоционального отношения к поэтическим произведениям;
- выявление и развитие художественно-поэтических способностей детей и педагогов;
- формирование навыков выразительного чтения, артистических умений;
- формирование и закрепление у детей знаний по правилам дорожного движения;
- формирование фонда стихотворных материалов, пропагандирующих правила дорожного движения с участием автомобиля.
К участию в конкурсе приглашаются мальчики и девочки от 5 до 18 лет.
Конкурсные материалы принимаются согласно положению конкурса строго на электронный адрес: stihi.pdd@fond-edykina.ru.
Участники, чьи работы поступят на конкурс до 15 января 2025 года, будут награждены дипломами и подарками.
Участники, чьи работы поступят на конкурс до 25 января из Москвы, Санкт-Петербурга и Барнаула будут приглашены к участию в проекте «Юные автомобилисты трех столиц» и награждены дипломами и подарками.
Более подробно ознакомиться с информацией о конкурсе можно на сайте: fond-edykina.ru.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.
Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.