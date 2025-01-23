Дети из Подмосковья могут поучаствовать в экофоруме

Министерство экологии Московской области приглашает юных защитников окружающей среды принять участие в ежегодном международном детском экологическом форуме «Изменение климата глазами детей — 2025». Об этом сообщает пресс-служба эко-ведомства.

В условиях, когда изменение климата становится все более ощутимым, участие в форуме поможет молодым людям осознать свою роль в сохранении планеты.

Форум объединяет детей со всего мира для обсуждения актуальных экологических проблем и поиска путей их решения. Это отличная возможность проявить свои таланты и заявить о себе в области защиты окружающей среды.

С 2022 года форум собрал более 95 тыс. участников из России и 14 зарубежных стран. Это яркое событие, которое привлекает внимание к проблемам экологии и вдохновляет молодых людей на активные действия.

Для детей и подростков участие в форуме бесплатное. Достаточно прислать свою конкурсную работу в одну из семи номинаций:

«Экобезопасность» — конкурс проектных и научно-исследовательских работ.

«Очистим берега!» — конкурс командных проектов по очистке водоемов.

«Изменение климата глазами детей» — конкурс рисунков.

«Экоблогер» — конкурс фото- и видеорепортажей об экологических проблемах.

«ЭкоМода» — конкурс коллекций моделей одежды из вторсырья и отходов.

«ЭкоЮннаты» — конкурс лучшей практики экологического волонтерства.

«ЭкоПоделки» — конкурс арт-объектов из вторсырья и отходов.

Работы принимаются на электронную почту: a.krel@ecophone.pro до 7 июля 2025 года.

Подробнее изучить условия участия можно на сайте форума. Возраст — от 3 до 17 лет.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона. Он поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.