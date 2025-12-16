Дети из Наро-Фоминска собрали более 100 игрушек для детей Донбасса в декабре

В Наро-Фоминске прошла акция «Игрушки детям Донбасса», в ходе которой воспитанники детского сада «Полянка+» и активисты общества инвалидов собрали и упаковали более 100 новых игрушек для сверстников из Донбасса, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Наро-Фоминске в четвертый раз состоялась акция «Игрушки детям Донбасса». В этом году к сбору подарков присоединились воспитанники с ограниченными возможностями здоровья детского сада «Полянка+», их родители и активисты местного отделения Всероссийского общества инвалидов.

Участники акции собрали и аккуратно упаковали более 100 новых игрушек. Организаторы отметили, что для них это не просто сбор подарков, а желание подарить детям Донбасса частичку мирного детства и веру в чудо накануне Нового года. В подготовке посылок приняли участие около ста детей.

Все собранные игрушки передали в окружной волонтерский штаб. Оттуда они отправятся к детям Донбасса, чтобы порадовать их к празднику. Акция стала примером народной дипломатии и поддержки, подчеркнули организаторы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил волонтеров региона их за добрые дела.

«Когда вы находите возможность помочь, это очень ценно и для самих семей, и для наших бойцов, которые находятся на передовой и беспокоятся за своих родных. Ребята, я хочу в вашем лице поблагодарить всю большую команду волонтеров Подмосковья, которые объединены одной общей идеей — творить добро. Не сомневаюсь, что каждый из вас испытывает в своем сердце прекрасное чувство, когда делает доброе дело. Потому и акция наша тоже называется «Доброе дело», она проходит уже третий год и объединяет все больше неравнодушных людей», — отметил Воробьев.