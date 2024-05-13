Дети из малообеспеченных семей Подмосковья бесплатно отдохнут на море

По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева, дети из малообеспеченных семей региона бесплатно отдохнут на море, сообщила первый зампред правительства Подмосковья Людмила Болатаева.

Отдохнуть бесплатно на море смогут 4,5 тыс. детей. Для них будут организованы путевки в четыре морских лагеря.

«Здесь работа проективная. Уже все списки сформированы. Мы обеспечиваем не только детский отдых бесплатный, но и трансфер до этих лагерей на РЖД», — сказала Болатаева на совещании губернатора Московской области Андрея Воробьева с руководящим составом правительства региона и главами городских округов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что все детские лагеря на территории региона должны активно задействоваться в летнем отдыхе.

«Наша задача максимально внимательно отнестись ко всему, что связано с летним отдыхом. <…> Также все летние лагеря, которые мы подготовили, должны максимально активно быть задействованы в отдыхе», — сказал он