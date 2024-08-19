Дети из Курской области посетили форум «Территория будущего.Москва 2030»

Более 80 детей и сопровождающих их родственников, эвакуированных из Курской области в пункт временного размещения Подмосковья, при поддержке правительств Москвы и Московской области, уполномоченного по правам человека в РФ Татьяне Москальковой и омбудсмена Подмосковья Ирине Фаевской посетили экскурсию по территории инновационного центра «Сколково». Она состоялась в рамках фестиваля «Портал 2030–2050», ставшего частью форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030». Об этом сообщает пресс-служба уполномоченного по правам человека в Московской области.

«Ребятам рассказали о передовых технологиях, таких как робототехника, искусственный интеллект, дополненная реальность и биотехнологии. Им также продемонстрировали инновационные разработки и познакомили с профессиями будущего. Экскурсия прошла очень увлекательно, ребята отлично провели время и узнали много нового», — отметила Фаевская.

Особый интерес у ребят вызвала профессия инженера-проектировщика роботов. Такие специалисты конструируют виртуальную модель прототипа, проводят инженерный анализ.

В лаборатории 3D-прототипирования детям показали, как создаются прототипы из пластика, гипса, металла, рассказали о профессиях в этой области — среди них создатель 3D-моделей, инженер по 3D-печати. На одной из флагманских площадок форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030» гостей ждали развлекательные и образовательные мероприятия, выставка креативных арт-объектов. На спортивной площадке все желающие смогли поиграть в футбол, регби, гольф, килу (игра с мячом), баскетбол, преодолеть полосу препятствий.

«Территория будущего. Москва 2030» — это форум-фестиваль, который представляет москвичам и гостям столицы главные инновации во всех сферах жизни города. С 1 августа по 8 сентября более чем на 30 площадках проходят культурные, спортивные, образовательные и другие мероприятия, посвященные развитию одного из самых современных мегаполисов мира. Посетители форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030» могут не только познакомиться с современными достижениями столицы, но и увидеть своими глазами воплощение стратегии ее развития, понять, каким будет город в 2030 году.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что перед властями региона в прошлом году стояла задача внедрить технологии искусственного интеллекта максимально во все сферы.

«Дело в том, что Московская область огромна. Как ты можешь управлять большими системами, не имея показатель, не применяя современный менеджмент? И искусственный интеллект — это лишь следующая история про технологии. Сначала мы все оцифровали — сколько работает МРТ, как учится ребенок, как записаться к врачу. Эта оцифровка дала нам большие данные. И эти большие данные человек не в состоянии обрабатывать», — сказал Воробьев.