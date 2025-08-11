Дети из ДНР отдохнут в приморском лагере по путевкам Минсоцразвития Подмосковья

9 августа для детей из Новоазовского района и Макеевки Донецкой Народной Республики стартовало путешествие в два лагеря на побережье Черного моря. Об этом сообщает пресс-служба Минсоцразвития региона.

«Традиционно в августе мы организовываем летнюю оздоровительную кампанию для ребят из Донецкой Республики. В этом году в приморские лагеря по бесплатным путевкам отправились 400 ребят», — рассказал министр социального развития Подмосковья Андрей Кирюхин.

В этом году на закупку путевок было выделено более 40 млн рублей.

В лагерях детей ждут разнообразные программы: спортивные соревнования, творческие мастерские, экскурсии и развлекательные мероприятия. Профессиональные воспитатели и тренеры подготовили насыщенную программу, которая включает в себя не только физическую активность, но и культурное развитие. Ребята смогут участвовать в мастер-классах по рисованию, музыке и театральному искусству, а также посетить исторические и природные достопримечательности региона.

Смена в лагере будет проходить до конца августа и обещает быть яркой и насыщенной. Ребята вернутся домой не только с новыми друзьями, но и с множеством положительных эмоций и воспоминаний о проведенном времени на побережье Черного моря.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что все детские лагеря на территории региона должны активно задействоваться в летнем отдыхе.

«Наша задача максимально внимательно отнестись ко всему, что связано с летним отдыхом. <…> Также все летние лагеря, которые мы подготовили, также должны максимально активно быть задействованы в отдыхе», — сказал он.