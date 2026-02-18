Дети из Дмитрова и Клина посетили музей елочной игрушки в Подмосковье

Воспитанники семейного центра «Остров надежды» из Дмитрова и Клина 17 февраля побывали в музее елочной игрушки «Клинское подворье», где познакомились с профессиями стеклодува и художника, сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области.

«Точек притяжения здесь не так много, и ДК становятся местами развития, занятий творчеством, хобби, отдушиной от повседневного быта, рутины. А иногда и местом для общего сбора — просмотра концертов, проведения творческих вечеров», — заявил Воробьев.стреча для детей из отделений постинтернатного сопровождения Дмитрова и Клина прошла в рамках программы «Глубинка. Архитекторы будущего». Мероприятие было посвящено профориентации и знакомству с творческими профессиями.

Участники экскурсии узнали историю елочной игрушки, особенности ее создания и традиции стекольного производства. Ребята посетили все 12 залов музея, где увидели коллекции игрушек, созданных по мотивам сказок и исторических праздников.

Особое внимание уделили профессиям стеклодува и художника по росписи игрушек. После экскурсии дети поделились впечатлениями и отметили, что многое узнали о технологиях выдувания стекла. В завершение встречи ребята загадали желания у 10-метровой елки, установленной в музее по традиции.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что власти региона понимают, как важны Дома культуры в маленьких населенных пунктах, особенно закрытых. Он отметил важность творческого развития детей региона.