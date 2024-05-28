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Дети и молодежь РФ смогут поучаствовать в конкурсе «Юный Управдом»

22 апреля нынешнего года стартовал II всероссийский конкурс детей и молодежи «Юный Управдом — созидатель благоприятной среды проживания». Об этом сообщает организационный комитет.

Конкурс направлен на достижение целей федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда», в том числе на развитие и создание механизма прямого участия граждан в формировании комфортной городской среды.

В предыдущем конкурсе приняли участие более 600 заявителей из 67 регионов России.

Участниками конкурса могут стать дети и молодые граждане в трех возрастных категориях:

10-13 лет – категория «Домовенок»;

14-17 лет – категория «Юный управдом»;

18-30 лет – категория «Молодой специалист в сфере управления городским хозяйством».

Заочный этап конкурса пройдет в апреле–ноябре 2024 года, а финальный этап — в декабре 2024 года в Москве.

Соорганизаторами и партнерами конкурса выступают комиссия Общественной палаты РФ по территориальному развитию, городской среде и инфраструктуре; Центр инноваций муниципальных образований; Государственный университет управления; Центр муниципальной экономики; ГБУ города Москвы «Московский аналитический центр в сфере городского хозяйства»; комитет Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству; комитет Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера, Союз российских городов; Союз малых городов России; Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления; Совет по профессиональным квалификациям в жилищно-коммунальном хозяйстве, Музей городского хозяйства Москвы.