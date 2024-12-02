Дети бойцов СВО могут бесплатно кататься на катке в парке Талалихина Подольска

В Подольске в парке имени Виктора Талалихина открылся каток и начались сеансы массового катания, дети участников специальной военной операции 3 раза в неделю могут посещать его бесплатно. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Каток работает со вторника по воскресенье, в понедельник — выходной. Среди недели каток работает с 13:00 до 21:00, по выходным — с 11:00 до 22:00. График работы может меняться в связи с погодными условиями.

Для детей участников СВО каждые вторник, среду и четверг, не являющиеся праздничными (выходными) днями, на любой сеанс вход на каток и прокат коньков бесплатный по предъявлению соответствующего документа. Залог за прокат коньков составляет 5 тыс. рублей.

Для детей из многодетных семей, имеющие постоянную регистрацию в городском округе Подольск, в рабочие дни, каждые вторник, среду и четверг, не являющиеся праздничными (выходными) днями, любой сеанс — бесплатно.

Во вторник и четверг с 13:00 до 15:00 бесплатно могут кататься участники «Активного долголетия».

Лед украсили яркой иллюминацией, подготовили для проката более 300 пар коньков разных размеров. На площади 1,5 тыс. кв. метров единовременно могут кататься до 400 человек.

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