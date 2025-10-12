Дети Аллы Пугачевой и Максима Галкина* могут остаться без российских паспортов

Дети певицы Аллы Пугачевой и комика Максима Галкина* могут столкнуться с проблемой получения российских паспортов. У 12-летних Лизы и Гарри отсутствуют необходимые отметки в свидетельстве о рождении, которые стали обязательны после переезда семьи в Израиль, сообщает Mash .

Теперь для подтверждения гражданства РФ им придется обращаться в российское посольство или консульство. С 26 октября 2023 года действует новый закон, требующий проставления отметки о российском гражданстве в свидетельствах о рождении детей до 14 лет. Без этой отметки невозможно пересечь границу, оформить загранпаспорт или зарегистрироваться в квартире.

Для получения штампа необходимо подтвердить гражданство в присутствии родителей либо через МВД России, либо через представительство РФ за рубежом.

Близнецы Гарри и Лиза — граждане Израиля. По израильским законам, с 16 лет они обязаны пройти службу в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). Гарри будет должен отслужить 2,6 года, а Лиза — 2 года. Уклонение от призыва считается преступлением, от обязанности служить в армии не освобождает даже проживание за границей.

* Признан иноагентом в России.

