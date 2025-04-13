Детеныш краснокнижного капуцина плаксы родился в Московском зоопарке

Посетители Московского зоопарка в павильоне «Дом приматов» могут увидеть новорожденного детеныша краснокнижного капуцина плаксы, который появился на свет 27 марта 2025 года. На данный момент пол малыша неизвестен, сообщили власти Москвы.

«Новорожденный пока очень мал, и мама все время носит его на себе. Пол детеныша неизвестен — зоологи не берут его на руки, чтобы не подвергать стрессу. Остальные члены группы уже осторожно осмотрели малыша и обнюхали его», — рассказала генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

Родителями детеныша стали самка Нори и самец Матрос. Это не первый их малыш. Прочих детенышей пары приматов увозили в другие зоопарки, где они теперь живут.

В природе краснокнижные капуцины-плаксы живут в лесах Южной Америки. Свое название они получили из-за протяжных криков, которые напоминают человеческий плач.

Капуцины плаксы — умные приматы, которые не станут есть фрукты, если те грязные. Животные сначала помоют плоды, затем примутся есть. В рацион обезьян также входят овощи, курятина, перепелиные яйца, йогурт, комбикорм, а также орехи, сухофрукты и семечки. В условиях зоопарка они могут прожить до 40 лет.