Детей РФ с 3 лет ждут на конкурсе декоративно-прикладного творчества по ПДД

С 25 июля по 25 августа детей с 3 до 14 лет приглашают поучаствовать в VIII Всероссийском конкурсе декоративно-прикладного творчества по ПДД «Светофорова наука», направленном на профилактику ДТП с участием детей в летний период времени, приуроченном к международному дню правил дорожного движения и ко дню образования фонда, сообщает пресс-служба благофонда имени «Наташи Едыкиной».

Конкурс декоративно-прикладного творчества по ПДД проводится с целью профилактики дорожно-транспортных происшествий с участием детей через художественно-эстетические навыки и способности.

Международный день правил дорожного движения отмечают 14 августа. Важной целью международного дня ПДД является обучение не только маленьких пешеходов правилам дорожного движения, но и воспитание дисциплинированных участников дорожного движения всех возрастов. ПДД нужно знать не только водителям, но и пешеходам.

Конкурс проводится в рамках проекта «Со светофоровой наукой по добрым дорогам детства». К участию в конкурсе приглашаются дети от 3 до 14 лет.

Конкурсные материалы принимаются согласно положению конкурса, строго на электронный адрес: konkurs.pdd@fond-edykina.ru. Дополнительная информация по телефону: +7 (903) 947-66-81; +7 (967) 640-17-45 (WhatsApp; Viber; Telegram), прием звонков и сообщений с 8:00 до 15:00 по Московскому времени в рабочие дни.

Миссия фонда: помощь детям, пострадавшим в ДТП, пропаганда и воспитание общей культуры поведения участников дорожного движения.