Детей Подмосковья ждут к участию в конкурсе рисунков по ПДД ко Дню знаний

Дети из Московской области до 30 сентября смогут поучаствовать в VII Всероссийском конкурсе рисунков по ПДД «Со светофоровой наукой по дороге в школу, в детский сад», приуроченном ко Дню знаний и направленном на профилактику ДТП с участием детей по дороге в образовательные учреждения. Об этом сообщает пресс-служба благотворительного фонда поддержки детей пострадавших в ДТП имени «Наташи Едыкиной».

С началом учебного года дети и подростки становятся активными участниками дорожного движения. За время летних каникул многие ребята отвыкают от интенсивного дорожного движения.

Участие в конкурсах фонда поможет ребятам вспомнить правила безопасного поведения на дороге, а также вместе с родителями составить и отработать безопасный маршрут из дома в школу и обратно.

Конкурс проводятся с целью профилактики дорожно-транспортных происшествий с участием детей через художественно-эстетические навыки и способности детей.

Ранее губернатор Московской область Андрей Воробьев сообщил, что пешеходные переходы и парковки у школ должны быть обустроены — это имеет большое значение. Дорога до школы должна быть безопасной для детей.

«Кроме качества образования и безопасности, еще один важный момент <…> — это все, что касается пешеходных переходов и парковок. У нас ряд школ, в частности, и в Лобне, и в Жуковском, и в ряде других муниципалитетов должен иметь хорошую доступность», — сказал Воробьев.