Дети от 6 лет могут поучаствовать в конкурсе рисунка «Мир будущего глазами ребенка»

Фонд Андрея Первозванного приглашает детей в возрасте от 6 до 17 лет к участию в конкурсе детского рисунка «Мир будущего глазами ребенка». Об этом сообщают организаторы конкурса.

Конкурс проводится совместно с Китайским фондом Сун Цинлин в целях развития диалога на молодежном уровне между Китаем и Россией, углубления и расширения двусторонних культурных связей, придания импульса для дружбы и взаимопонимания между народами двух стран.

Конкурс проводится при поддержке: народного художника РФ Никаса Сафронова, народного художника РФ Дмитрия Белюкина, заслуженного работника культуры РФ Артема Адибекова.

Участие открытое и бесплатное. Электронные заявки принимаются с 24 февраля по 31 марта 2025 года.

Конкурс проводится в трех возрастных категориях:

6 — 9 лет,

10 — 13 лет,

14 — 17 лет.

Итоги конкурса будут опубликованы 16 мая 2025 года на сайте организатора https://fap.ru/, а также объявлены на сайтах партнеров конкурса.

Призеры в трех возрастных категориях от 6 до 17 лет получат дипломы (1, 2, 3 место в каждой возрастной категории) и подарки от организаторов конкурса. Победители конкурса — 3 обладателя первых мест в каждой возрастной категории, (в сопровождении 3-х взрослых, один взрослый сопровождающий для каждого юного участника) награждаются поездкой в Китай.

Все участники и финалисты конкурса получат именные сертификаты и дипломы от организаторов конкурса на электронную почту.

Детям предлагается нарисовать свою картину мира будущего. Как изменится в будущем наша одежда и еда? Каким станет облик городов, зданий и транспорта? Какие научные открытия будут сделаны на Земле? Что еще мы откроем для себя в космосе?

Работы, выполненные в ручных техниках (акварель, гуашь, тушь, цветной или простой карандаш, пастель, малотиражная графика, коллаж) на плотной белой бумаге (ватман) формат должен быть не менее альбомного листа (формата А4).

До 31 марта 2025 года включительно (до 23:59 по мск) необходимо заполнить заявку и прикрепить цифровую фотографию произведения в формате jpeg или png. Заявитель может оформить заявку на одного или нескольких участников, заполнив все индивидуальные данные участника.