Детей из Подмосковья приглашают поучаствовать в конкурсе по ПДД

Благотворительный фонд поддержки детей, пострадавших в ДТП, имени Наташи Едыкиной приглашает к участию в III Всероссийском конкурсе декоративно-прикладного творчества по ПДД «Дорожные знаки — руками детей», приуроченном ко Всемирному дню памяти жертв ДТП День памяти жертв ДТП стал важным инструментом в контексте глобальных усилий по сокращению числа жертв дорожно-транспортных происшествий. Об этом сообщает пресс-служба фонда.

Конкурс декоративно-прикладного творчества по ПДД проводится с целью профилактики дорожно-транспортных происшествий с участием детей через художественно-эстетические навыки и способности.

Задачи конкурса:

активизация деятельности образовательных учреждений по обучения воспитанников нормам и правилам дорожного движения и безопасного поведения на дорога;

повышения интереса у детей к безопасности жизнедеятельности на дорогах;

приобщение детей и родителей к общим нормам культурного поведения на дорогах

привлечение внимания родителей, общественности к проблемам детского дорожно-транспортного травматизма;

развитие социальной активности родителей в области безопасности дорожного движения;

формирование у детей навыков безопасного поведения на дороге;

пропаганда здорового и безопасного семейного образа жизни;

развитие творческих способностей детей.

К участию в конкурсе приглашаются дети от 3 до 14 лет.

Конкурсные материалы принимаются согласно положению конкурса строго на электронный адрес: transport.pdd@fond-edykina.ru.

С положением конкурса можно ознакомиться на сайтах: http://www.fond-edykina.ru/ , http://www.new.fond-edykina.ru/.

