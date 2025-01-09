сегодня в 17:28

Детей из Подмосковья приглашают на конкурс «Берегись автомобиля»

Благотворительный фонд поддержки детей, пострадавших в ДТП, имени Наташи Едыкиной приглашает к участию в IV Всероссийском конкурсе видео-работ и презентаций «Берегись автомобиля!», направленном на профилактику ДТП с участием детей и приуроченном ко Всемирному Дню изобретения автомобиля, который отмечают 29 января. Принять участие в конкурсе можно по 28 февраля, сообщает пресс-служба фонда.

Конкурс видеоработ и презентаций по ПДД с участием автомобиля — проводится с целью профилактики дорожно-транспортных происшествий с участием детей, через художественно-эстетические навыки и способности.

Задачи конкурса:

вовлечение детей и их семей к изучению ПДД с участием автомобиля через активную практику по созданию видеоработ и презентаций;

активизация деятельности образовательных учреждений по обучению воспитанников нормам и правилам дорожного движения и безопасного поведения на дорогах;

повышение интереса у детей к безопасности жизнедеятельности;

приобщение детей и родителей к общим нормам культурного поведения на дорогах;

привлечение внимания родителей, общественности к проблемам детского дорожно-транспортного травматизма;

развитие социальной активности родителей в области безопасности дорожного движения детей на дорогах;

формирование у детей навыков безопасного поведения на дорогах;

пропаганда здорового и безопасного семейного образа жизни;

развитие творческих способностей детей;

формирование и закрепление у детей знаний по правилам дорожного движения.

К участию в конкурсе приглашаются мальчики и девочки от 7 до 18 лет.

Конкурсные материалы принимаются согласно положению конкурса строго на электронный адрес: video.pdd@fond-edykina.ru.

Участники, чьи работы поступят на конкурс до 15 января 2025 года, будут награждены дипломами и подарками.

Участники, чьи работы поступят на конкурс до 25 января из Москвы, Санкт-Петербурга и Барнаула будут приглашены к участию в проекте «Юные автомобилисты трех столиц» и награждены дипломами и подарками.

Более подробно ознакомиться с информацией о конкурсе можно на сайте: fond-edykina.ru.

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