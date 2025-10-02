Десятки тонн гумгрузов отправили в зону СВО подмосковные единороссы за неделю

За последние дни из ряда округов фронту и новым регионам направили несколько десятков тонн помощи. В нее вошли предметы первой необходимости для жителей, а также грузы для военнослужащих, передает пресс-служба партии "Единая Россия".

В Балашихе в День воссоединения с новыми регионами представители местного отделения «Единой России» при поддержке организации «Боевое братство» и жителей городаотправили в зону СВО 24 тонны гумпомощи.

В состав груза вошли продукты питания для детских домов Луганска и Донецка, а также помощь для бойцов: мотоциклы, средства связи, оборудование для обогрева, масксети и специальная амуниция.

В свою очередь, лобненские партийцы передали в зону СВО более 10 тонн стройматериалов. В состав партии вошли доски, фанера, металл и другие материалы,необходимые для строительства блиндажей и других укреплений. Сбор и отправку груза организовал депутат местного Совета от «Единой России» Михаил Стельмах.

В Щелкове представители партии и «Молодой гвардии» отправили гумпомощь бригаде «Эспаньола». В партию вошли продукты, которые просили сами военнослужащие.

Кроме того, в Егорьевске депутат «Единой России» Лидия Головушкина совместно с сотрудниками комплексного центра социального обслуживания «Журавушка» организовала сбор и отправку участникам СВО средств гигиены, медикаментов и продуктов первой необходимости.

Напомним, с начала СВО подмосковные партийцы отправили фронту и новым регионам более 15 тысяч тонн гуманитарной помощи. Только за летние месяцы туда было направлено свыше 953 тонн грузов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе и дальше будут уделять максимальное внимание семьям участников военной спецоперации.

«Что касается поддержки – это святое, и самые разные люди, разных возрастов и состояния помогают. И дальше мы будем максимальную чуткость, внимание и к семьям, и к детям проявлять», - подчеркнул Воробьев.