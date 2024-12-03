Десятиклассники Подмосковья написали диагностическую работу по химии

В Подмосковье продолжается цикл работ по оценке знаний в области естественно-научных предметов. Десятиклассники, изучающие химию на углубленном уровне, написали региональную диагностическую работу (РДР) по предмету. В работе приняли участие около 3 тысяч учеников из 204 школ, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Диагностическая работа выполнялась на компьютере в режиме онлайн и состояла из 18 заданий разного уровня сложности — от базового до высокого. Школьники смогли проверить знания по разделам: «Органическая химия», «Методы познания в химии», «Химия и жизнь», «Расчеты по химическим формулам и уравнениям». Максимально за работу можно получить 32 балла. Минимальное количество баллов для того, чтобы считать работу успешно выполненной — 12.

Работа проверяется независимыми экспертами в режиме онлайн. Результаты будут известны не позднее 9 декабря 2024 года.

По результатам РДР школьникам можно будет понять, какие темы недостаточно усвоены, а учитель сможет помочь определить индивидуальный маршрут преодоления дефицитов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в школах стараются искать и внедрять новые методики.

«Мы считаем, что качество жизни во многом определяет образование. <…> Весь вопрос — как наша система, какие шансы она дает на реализацию нашего ребенка в будущем? Те методики, которые мы внедряем, стараемся искать новое, не отторгать, а все-таки обсуждать и внедрять в наших самых разных школах», — сказал Воробьев.