Десятиклассники Подмосковья написали диагностическую работу по химии

9 декабря в Подмосковье прошла региональная диагностическая работа (РДР) по химии для обучающихся 10-х классов, изучающих предмет на углубленном уровне. В ней приняли участие более 4 тысяч учеников из 277 школ региона, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Участникам было отведено 100 минут на выполнение работы, которая состояла из 18 заданий различного уровня сложности – от базового до высокого. Максимально возможный балл за работу — 32, для успешного прохождения достаточно набрать 12 баллов. Задания РДР по химии углубленного уровня проверяют умение определять принадлежность веществ к различным классам органических соединений, характеризовать свойства изученных соединений, объяснять зависимость свойств органических веществ от их состава и строения, проводить вычисления по формулам и уравнениям.

РДР проводятся в компьютерном формате, в режиме онлайн. Проверяются работы независимыми экспертами в системе ГИС «ЕАИС ОКО». Результаты станут известны не позднее 18 декабря. На основе полученных данных будет рекомендовано организовать адресную поддержку учащимся и определить направления повышения квалификации педагогов.

Завершится цикл предметных региональных диагностических работ 16 декабря работой по биологии для обучающихся 10 классов, изучающих предмет на углубленном уровне.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в школах стараются искать и внедрять новые методики.

«Мы считаем, что качество жизни во многом определяет образование. <…> Весь вопрос — как наша система, какие шансы она дает на реализацию нашего ребенка в будущем? Те методики, которые мы внедряем, стараемся искать новое, не отторгать, а все-таки обсуждать и внедрять в наших самых разных школах», — сказал Воробьев.