Десятиклассники Подмосковья написали диагностическую работу по биологии

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10 декабря 2024 года более трех тысяч старшеклассников Московской области, изучающих биологию на углубленном уровне, написали региональную диагностическую работу (РДР). Ранее аналогичные работы были проведены по физике и химии. Об этом сообщила пресс-служба министерства образования Московской области.

Диагностическая работа была организована в онлайн-формате и состояла из 18 заданий, на решение которых было отведено 100 минут, включая перерывы.

Учащимся предлагалось определить свойства организмов, установить последовательность групп животных в заданном порядке, выбрать правильные характеристики этапов фотосинтеза и пояснить пользу изотонического напитка для спортсменов.

Максимально за диагностическую работу можно получить 33 балла, а минимальное количество баллов для подтверждения базового уровня знаний — 17.

Проверка работ будет проводиться независимыми экспертами через Единую автоматизированную систему оценки качества образования в Московской области и завершится до 16 декабря. По результатам работы педагоги смогут оценить степень усвоения материала, выявить пробелы в знаниях и своевременно их устранить.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.