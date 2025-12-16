Десять ветеранов СВО прошли адаптацию в Дубне в 2025 году

В Дубне десять ветеранов специальной военной операции приняли участие в программе адаптации, которая включает медицинскую помощь, трудоустройство и социальную поддержку, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Житель Дубны Тимур Брюханов с первого года специальной военной операции находился на фронте, где получил осколочные ранения и тяжелые контузии. Сейчас он восстанавливает здоровье и занимается общественной работой. Благодаря поддержке администрации города и ассоциации ветеранов, а также участию в программе адаптации, Тимур быстро вернулся к обычной жизни. Для ветеранов СВО в Дубне организованы бесплатные занятия в тренажерном зале дворца спорта «Радуга».

В период службы Тимура поддерживали не только его самого, но и его семью. Сейчас он проводит уроки мужества в учебных заведениях города, в том числе в колледже, где учится его сестра. Тимур продолжает обучение в Московском финансово-юридическом университете и планирует трудоустроиться в специальные структуры для охраны общественного порядка.

В программе адаптации в Дубне уже приняли участие десять ветеранов СВО. Им оказывают помощь в трудоустройстве, получении медицинских и социальных услуг. Глава Дубны Максим Тихомиров отметил, что уровень медицинской помощи для ветеранов СВО в наукограде остается высоким.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что на сегодняшний день в фокусе внимания — бойцы СВО, которые получили тяжелые ранения. Комплексно восстановиться им помогает «Протэкс-Центр» в Коломне, который открыл реабилитационный центр со стационаром.

«Хочу сказать вам слова благодарности, вы делаете очень важную работу — сами прекрасно понимаете, насколько она нужна. <...> Важно, что теперь и производство, и восстановление, и адаптация происходят в одном месте», — подчеркнул Воробьев.