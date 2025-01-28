Десять незаконных рекламных конструкций демонтировали в Истре за неделю

Незаконные рекламные конструкции — это рекламные щиты, баннеры, вывески и другие объекты, установленные без соответствующих разрешений или нарушающие действующие нормы и правила. Специалисты отдела рекламы администрации м. о. Истра выявляют и устраняют конструкции в установленном порядке, сообщает пресс-служба округа.

В частности, демонтажные работы прошли в таких населенных пунктах, как Снегири, Дедовск и по маршруту «ЦКАД — Еремеево».

В Истре за период с 20 по 24 января:

выявлено 22 объекта с установленными средствами размещения информации;

демонтировано 10 рекламных конструкций;

проведено 9 консультаций по вопросам получения разрешительных документов на установку рекламных и информационных конструкций.

Услуги по согласованию установки информационных средств (вывесок) можно получить на портале государственных и муниципальных услуг Московской области.

Как отмечал губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее, все, что касается экологических вопросов, всегда требует разъяснения.

«Прошу эту тему сопровождать очень подробно, с максимальным погружением», — подчеркнул Воробьев.