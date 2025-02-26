Десять контейнеров установили в Ленинском округе для сбора текстильных изделий

Согласно правилам раздельного сбора вторсырья, утвержденными министерством по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области, компанией ООО «Ай Джей Интернешнл Групп» были установлены 10 специализированных контейнеров для сбора текстильных изделий, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Подобный проект уже давно реализуется компанией во многих городах Подмосковья, Санкт-Петербурге, Казани и в Москве. Теперь и жители города Видное смогут воспользоваться услугой и сдать не нужные им вещи. Также планируется развитие системы сбора одежды и на другие населенные пункты Ленинского городского округа. Утилизация отходов текстильных изделий также важна, как и утилизация других видов отходов. Ненужная одежда превращается в регенерированное волокно, из которого производят хозяйственные перчатки, технические ткани, утеплители и звукоизоляцию и даже производят обувь», — рассказал советник генерального директора компании ООО «Ай Джей Интернешнл Групп» Владимир Березин.

Жители и гости Ленинского округа могут сдать в контейнеры текстильные изделия из любых материалов, включая комбинированные ткани, кожу и синтетические волокна. Забирают отходы перерабатывающие предприятия по мере их накопления. После сортировки одежду в хорошем состоянии передают для повторного использования, остальное отправляется на переработку.

В Ленинском округе контейнеры расположены по следующим адресам: город Видное, Белокаменное шоссе, дом 1, мкрн. Солнечный, дом 3, улица Радужная, дом 8, улица Школьная, дом 21, проспект Ленинского комсомола дома 2 корпус 3, 3, 54 и 39, а также на улице Ольховой, дом 1.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обратил внимание на важность правильной парковки во дворах. Нарушения мешают вывозу контейнеров с мусором и замедляют работу служб.