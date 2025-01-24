Десять дворов благоустроят в Королеве в 2025 году

Каждый год в Королеве проходят работы по обновлению дворовых территорий. В 2025 году в рамках программы «Формирование современной комфортной городской среды» запланировано комплексное благоустройство дворовых территорий по 10 адресам, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Работы проведут по адресам:

ул. Тихомировой, д. 2/23, д. 4; ул. Большая Комитетская, д. 25, д. 27;

ул. Болдырева, д. 10, д. 12, д. 14; ул. Циолковского, д. 27, д. 29;

ул. Исаева, д. 7, д. 9;

ул. Толстого, д. 4А, д, 4, д. 6;

Октябрьский бульвар, д. 41; ул. Суворова, д. 17Б;

ул. М. М. Глинкина, д. 2/9, д. 4;

ул. М. М. Глинкина, д. 10, д. 12/10;

ул. М. М. Глинкина, д. 7/8;

ул. Суворова, д. 13, д. 15, д. 15А;

ул. Комсомольская, д. 3, д. 4, д. 5, д. 6.

Рабочие полностью заменят асфальт на проезжей части, тротуаре, установят новый бордюрный камень и сделают удобные подходы к подъездам. Кроме того, оборудуют дополнительные парковочные места, а также на территориях, где необходимо, проведут дополнительное озеленение.

Начало работ запланировано на май текущего года.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.