Десять детских игровых площадок модернизируют в 2026 году в Ленинском округе

Обновление направлено на повышение уровня безопасности и создание современных пространств для детского досуга. Установят новые и модернизируют уже существующие игровые комплексы в Видном, Сапроново, Дрожжино, Боброво и Жабкино, сообщает пресс-служба главы Ленинского городского округа Станислава Каторова.



«Развитие современной городской среды, особенно для семей с детьми, остается для нас одним из приоритетных направлений. Модернизация детских площадок позволяет сделать дворы более удобными и безопасными для жителей», — подчеркнул глава Ленинского округа Станислав Каторов.



Уточняется, что в текущем году обновят детские игровые площадки по следующим адресам: деревня Жабкино, между улицей Ленинской и улицей Центральной; в пгт. Боброво на улице Крымской между домами 9, 9 корпус 1 и 11 к. 1 площадки № 1, № 2, № 3 и № 4; в пгт. Дрожжино на улице Южной — у домов № 23 корпус 1 и корпус 2, а также домов № 27 и № 25 и домов № 21 и № 19 корпус 1; в городе Видное на улице Завидной, д. 4; в деревне Сапроново, квартал Северный, д. 17.



В пресс-службе добавили, что модернизация первых девяти площадок будет проведена в рамках муниципальной программы «Замена и модернизация детских игровых площадок». Объект в деревне Сапроново будет установлен по губернаторской программе «Модернизация детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе регулярно модернизируют как сами детские игровые площадки, так и их элементы.



«Состояние детских игровых площадок всегда привлекает внимание родителей, неравнодушных жителей. Со своей стороны мы на протяжении более 10 лет занимаемся обустройством этих важных объектов, чтобы ребятишки разного возраста с удовольствием гуляли и играли во дворах. Песочницы, качели, горки, тематические площадки, посвященные физике, географии или космосу — это все делает прогулки малышей интересными, развивающими», — сказал Воробьев.