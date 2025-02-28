Десантник из Можайска получил звание почетного гражданина округа

Решение о присвоении ветерану почетного звания было единогласно поддержано депутатами Совета депутатов округа.

Ветеран — участник венгерских событий 1956 года, когда, будучи в рядах Вооруженных Сил СССР, освобождал университет, занятый повстанцами в центре города Веспрема. 28 октября 1956 года воинская часть была по тревоге поднята и перевезена на Львовский аэродром. Транспортный военный самолет доставил военных в аэропорт старинного венгерского городка Веспрем.

Взвод, где Виктор Семенович служил разведчиком, вошел в город первым. Когда противник обнаружил идущую за ними колонну наших войск, началась сильная стрельба. Стреляли в основном из немецких пулеметов и автоматов. Силами советской армии университет был освобожден и в городе наладилась мирная жизнь.

Виктор Семенович с 1979 году он трудился механиком и заведующим гаражом в совхозе «Можайский», а с 1982 — был принят на работу на Можайский мясокомбинат, где трудился до выхода на пенсию.

В свои 90 лет Виктор Семенович всегда бодр и подтянут, он до сих пор уверенно управляет автомобилем.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов <…>, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.