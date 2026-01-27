Деревни Сколково и Звягино в Нижегородской области могут стать селами

Деревни Сколково и Звягино в Вачском муниципальном округе могут получить статус сел. Соответствующий проект закона был одобрен комитетом Законодательного собрания Нижегородской области по вопросам государственной власти 26 января, сообщает ИА «Время Н» со ссылкой на пресс-службу регионального парламента.

Проблема возникла после объединения нескольких поселений в единый муниципальный округ. В результате в его составе оказались два одинаково названных и типизированных населенных пункта: деревни Сколково и деревни Звягино, ранее входившие в разные сельские советы. В связи с этим, их невозможно учитывать в Федеральной информационной адресной системе, что затрудняло присвоение адресов новым постройкам.

«Изменение вида населенного пункта с деревни на село — это точечное и наименее затратное решение», — считает председатель профильного комитета Владимир Паков.

Данная инициатива была подготовлена Советом депутатов Вачского округа с учетом мнения местных жителей. Перемена статуса не потребует внесения изменений в существующие документы.

Стоит отметить, что в 2025 году депутаты уже приняли восемь областных законов, касающихся упразднения, объединения или изменения вида населенных пунктов.

«Каждый такой случай мы разбираем индивидуально», — подчеркнул председатель Заксобрания Евгений Люлин.

