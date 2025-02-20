Деревянные гробы определили как ТКО в Новосибирской области

Оператор по обращению с ТКО в Новосибирской области «Спецавтотехника» заявил, что деревянные гробы — это твердые коммунальные отходы. Их могут отправлять на соответствующий полигон, сообщает РБК .

Такой комментарий регоператор дал после опубликованной в Сети видеозаписи. На ней 10 гробов находятся на Левобережном полигоне ТКО под Новосибирском.

Ролик снял мужчина, который управлял мусоровозом. Гробы на полигоне якобы оказались в конце января. На одном из них заметили лист с личной информацией умершего, сообщало местное СМИ NGS. Его источник среди силовиков отметил, что после похорон «недобросовестные бизнесмены» из Новосибирского района выкинули гробы на свалку.

В «Спецавтотехнике» сказали, что гробы считаются ТКО, поскольку их произвел человек. Таким образом, они классифицируются как крупногабаритные отходы и теоретически могут быть доставлены на полигон.